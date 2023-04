Gent verkozen tot beste Erasmus-bestemming: “We hebben een hele goeie naam onder Spaanse studenten”

Lezersbijdrage Bezoek Villa Voortman tijdens Atelier in Beeld op 6 en 7 mei

Tijdens Atelier in Beeld op zaterdag 6 en zondag 7 mei zetten verschillende kunstenaars in Vlaanderen en Brussel hun deuren open voor het publiek. Ook in Gent nemen allerlei kunstenaars deel. Zo kan je een kijkje komen nemen bij het creatief atelier van Villa Voortman.