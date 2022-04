Gent vangt 29 dove vluchtelingen uit Oekraïne op

Gent Nieuw sociaal restaurant geopend in Gentbrugge: “Alles is vers en biologisch, diepvries­pro­duc­ten komen hier niet binnen”

Aan het bedrijvencentrum De Punt in Gentbrugge is pas een nieuw restaurant geopend: Arbed. Je kan er elke dag terecht voor een lekkere lunch, koffie en gebak. Omdat het een sociaal restaurant is, kan je er eten aan een sterk gereduceerd tarief.

