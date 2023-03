Gent Smaakt komt terug: 5 dagen openluchtrestaurant aan de Stadshal

Meer dan 60 Gentse chefs, restauranthouders en lokale producenten bevestigden al hun deelname, en dat is een record in het 11-jarige bestaan van Gent Smaakt. “Het was puzzelen om iedereen een plaatsje te geven”, zegt Sandra Van Steenkiste. De Gentse wereldkeuken en streetfood krijgen een plek op de Koremarkt, in Klein Turkije komen standen met aandacht voor de korte keten en lokale, duurzame producten. Op het Goudenleeuwplein wordt alles rond lokale streetfood verzameld, en komt ook de place-to-be voor de kleinste lekkerbekken, onder de naam ‘Drakenpleintje’. De Poeljemarkt wordt de culinaire hotspot voor jonge chefs en ervaren restaurateurs, en aan de Stadshal komt dan Chef’s Island, gastronomische signature dishes van een 10-tal Gentse chefs. Ook het Kinderrestaurant komt terug. Kinderen tussen 9 en 14 jaar kunnen daar ervaren hoe het is om een echt restaurant te runnen. 6 Gentse chefs werden geselecteerd door de kinderjury en maken samen met de kinderen hun gerecht klaar. Wie daar interesse voor heeft kan nu al inschrijven via de website. Op die website staat ook het aanbod van workshops en infosessies, van kaas- en biertasting tot leren distilleren.