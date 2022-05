Gent Smaakt kampt met kinderziektes en herbruikbare bekers

Lekker was het wel, maar soms moest je een tikkeltje geduld hebben op de eerste dag van Gent Smaakt. De sterrenkeuken onder de Stadshal moest al snel enkele ‘uitverkocht’-bordjes omhoog hangen en bij Chapeluur was het aanschuiven geblazen, maar de tiende editie is duidelijk een succes. Met één nadeel: de glazen die de organisatie gebruikt, staan onder waarborg. Op het einde van de avond moesten bezoekers zich tevreden stellen met een tegoedbon, frisdrank of zakje chips.

Tegoedbon

Wie op Gent Smaakt een drankje bestelt bij de standhouders, krijgt daar een volwaardig glas bij. Daar betaal je wel een waarborg voor van 2 euro, wat een rondje meteen een stevig prijskaartje geeft. Die glazen kan je nadien gaan inwisselen bij de tentjes aan de Stadshal en dan krijg je je twee euro terug, cash, of onder de vorm van een tegoedvoucher. Die kan je opladen in je digitale ‘wallet’. Wie die niet heeft, kon een jeton krijgen.

Tegen negen uur ’s avonds zat de organisatie echter zonder cash geld bij het terugkeerpunt. De bezoekers kregen dus een voucher, jetons of een zakje chips of blikje frisdrank in de plaats. Geen probleem voor wie nog een bezoekje aan Gent Smaakt plande, maar minder leuk voor wie slechts één dag kwam proeven. Prijzig ook, aan twee euro per stuk.

Slachtoffer van eigen succes

“Door het grote succes van de eerste avond, zaten we op het einde inderdaad zonder cash geld om de waarborg terug te geven”, zegt organisator Sandra Van Steenkiste. “Omdat het ook een feestdag was, konden we de voorraad niet aanvullen. Het was de eerste dag en we betreuren het, maar we hebben er wel uit geleerd en hebben voor de rest van het weekend voldoende cash voorzien”.

De terugkeerbekers, al zijn het hier glazen, zijn een verplichting van de stad uit. Van Steenkiste is er niet volledig voor te vinden. “We de eerste keer dat wij dit systeem moet toepassen, enkele kinderziektes waren dus zeker te verwachten. Wij zijn in de eerste plaats een festival dat culinaire kwaliteit wil brengen en dus vinden we het jammer dat het zo moet. Veel liever kwamen we bij de mensen aan tafel afruimen”.

Gentse Feesten

De Gentse Feesten deden het nochtans eerder al, op een veel grotere schaal. De herbruikbare bekers waren daar een succes. Het grootste probleem daar zat in het feit dat er zoveel verschillende systemen door elkaar werden gebruikt, en dat beker A niet op plein B kon worden ingewisseld. Dit jaar komt er een 9000-beker, met 1 euro waarborg - die op bijna all pleinen zal worden gebruikt. Dat zou het overzichtelijker en makkelijker moeten maken.