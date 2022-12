Gent overspoeld door shoppers en kersttoeristen, chaos aan centrumparkings tot gevolg

GentHet is deze vakantie over de koppen lopen in Gent-centrum. De kerstmarkt trekt ongelooflijk veel bezoekers en ook de winkelstraten lopen goed vol. Op donderdag waren alle centrumparkings zo goed als volzet, wat voor heel wat files en verkeerschaos zorgde.

Donderdag 14.30 uur: 97 procent van alle parkings binnen de LEZ waren volzet. Net zoals 50 procent van de park&rides. Wie nog naar Gent wou komen, parkeerde zich best op een parking buiten het centrum, maar die boodschap komt te laat door. Rond de winkelstraten, aan de parkeergarages, stonden lange files.

Een symbool van de drukte in het centrum. De kerstmarkt is een overrompeld succes – en stevent af op een recordjaar – maar ook de Veldstraat en de andere winkelstraten trekken heel wat volk. Fleur De Baets (41) kwam donderdag speciaal uit Oosteeklo om nog wat nieuwjaarscadeaus in te slaan. “Ik kom elk jaar rond deze periode naar Gent en het valt me op hoe druk het is dit jaar. Ik heb heel lang moeten zoeken naar parking. Ik had het bijna opgegeven, maar na de vijfde parking had ik gelukkig prijs.”

Fleur De Baets, een tevreden shopper in de Veldstraat.

Last minute rush

Wat verderop, in klerenwinkel Stradivarius, bevestigt verkoopster Yada hoe druk het is. “Sinds het begin van de vakantie eigenlijk, maar we hebben gelukkig een groot team, dus het blijft beheersbaar. Heel veel Gentenaars vinden hun weg naar hier, maar we hebben ook al veel dagtoeristen uit andere Belgische steden, Nederlanders en Fransen gehad.”

Volgens Jos Vermeiren, directeur bij Unizo Oost-Vlaanderen, gaat het vooral over last-minute pakjesshoppers. “Consumenten wachten almaar meer tot het laatste moment om hun eindejaarscadeaus aan te kopen. Zaterdag 24 december was het bijgevolg nog een rush voor de kerstcadeaus en deze week gaan feestoutfits voor oudjaar nog vlot over de toonbank. Dat zorgt voor een nodige stijging van het verkoopcijfer.”

Aanschuiven geblazen om de parkeergarage in te rijden.

De ondernemers – zowel horeca als retailers – zijn dus meer dan tevreden met de toestroom. “Vorig jaar zaten we nog met de uitlopers van de coronacrisis. Deze lijkt nu wel echt achter de rug”, aldus Vermeiren. Nog een positieve noot: Mode Unie en Unizo zien dat consumenten steeds bewuster kopen. Ze verkiezen kwaliteit, duurzaamheid en Belgisch in toenemende mate boven fast fashion. “Lokaal kopen past in die trend. Klanten waarderen de service en het kwalitatieve aanbod die zelfstandige handelaars hen bieden.”

Ook op de kerstmarkt was het goed druk.

