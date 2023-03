Gent onder dun sneeuwlaagje bedekt en dat betekent véél sneeuwpret!

Tweede leven voor duizenden weesfiet­sen: Fietsambas­sa­de gaat onderdelen hergebrui­ken

In 2022 haalde De Fietsambassade 5.374 weesfietsen op: achtergelaten wrakken of nooit opgehaalde exemplaren. Die gaan naar sociale organisatie of de vuilnisbelt. Nu zal De Fietsambassade ook de onderdelen proberen te recupereren. Laat je je fiets bij De Fietsambassade repareren met ‘oude’ stukken, dan scheelt dat ook op je eindafrekening.