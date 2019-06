Gent mixt 1.528 liter Gin Tonic en verpulvert wereldrecord

Niet Gents genoeg?

7 juni Ik heb als muzikant niet voor de gemakkelijkste weg gekozen. Ik wist op voorhand dat de keuze voor het Gents dialect mij en mijn band Biezebaaze zou beperken in de reikwijdte van ons succes. We scoorden 16 jaar geleden een nationale hit en de jaren daarop speelden we op podia in het hele land. Het nationale succes taande, maar het Gentse publiek bleef ons trouw. Eén keer per jaar spelen we nog op een mega podium voor een al even mega publiek. Eén keer per jaar stappen we in het voetlicht en worden we oorverdovend verwelkomd door een dikke 6.000 uitzinnige Gentenaars die vervolgens ons hele repertoire woord voor woord meeschreeuwen. In het Gents! Op datzelfde plein zing ik al jaren met de band van Miguel Wiels (ook een Gentenaar) op de voorstelling van onze Buffalo’s. Ook dan staan duizenden Gentenaars op elkaar gepakt en zingen ze mee. In het Gents! De programmatie op het Sint-Baafsplein, want over dat plein heb ik het, zou moeten afgeschaft worden wegens niet Gents genoeg. Dat voorstel komt van Luk De Bruyker, u weet wel, Pierke Pierlala. Ik ben een fan van Luk. Zijn columns zijn er ‘boenk op’, hij is onnavolgbaar als poppenspeler en ik liet ooit tranen toen hij op het toneel Romain Deconinck vertolkte. Ik geniet het voorrecht om Luk persoonlijk te kennen. Ik meen zelfs te weten dat mijn respect voor hem wederzijds is. Net daarom komt zijn voorstel om het Sint-Baafsplein van de Gentse Feestenkaart te schrappen zo hard aan. Wat ik doe op dat podium is ook Gents, Luk. Wat al die andere Gentse artiesten daar komen doen is ook authentiek. Wordt er in deze stad al niet genoeg afgeschaft en verboden? Ik nodig je uit om op maandag 22 juli te komen kijken naar Biezebaaze. Ik zet voor jou een stoel op het podium zodat je de beleving van het publiek kunt zien. We zullen het daarna nog eens over je voorstel hebben.