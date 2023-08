Gent maakt zich op voor de Patersholfeesten. “Wij zijn en blijven vooral een buurtfeest”

Wat te doen in de regio Gent dit weekend? Van Zeverrock tot Bruudruus­ter­rock

De Gentse Feesten intussen helemaal verteerd en klaar om opnieuw een stapje in de wereld te zetten? Wij zochten en vonden vijf leuke activiteiten. Van filmklassiekers in Studio Skoop tot liefst drie gratis festivals: die valt er te doen in en rond Gent tijdens het weekend van 5 en 6 augustus. Hup, opstaan uit die luie zetel!