Gent krijgt lastminute-ticketshop: “Eén site met volledig aanbod én ticketverkoop”

“Cultuurconnect lanceerde in 2020 een oproep voor pilootprojecten binnen ‘Digitaal Podium’”, zegt cultuurschepen Sami Souguir (Open Vld). “Gent werd naast regio Zuidwest geselecteerd om samen met Cultuurconnect te werken aan zo’n kwaliteitsvol ticketingsysteem op maat. Daarin is ook de optie voor last minute tickets opgenomen. Bedoeling is dat er een website komt, waar de bezoeker een overzicht krijgt van álle culturele activiteiten en ook rechtstreeks tickets kan boeken. Last minute verkoop wordt dus slechts één van de vele mogelijkheden. We willen dat de website operationeel is tegen einde mei ’23 voor de verkoop van het seizoen ’23-’24.