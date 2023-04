Gent krijgt hoop nieuwe speeltoestellen, verspreid over stad

Staking in Gentse Delhaizes blijft onvermoeid doorgaan ... zelfs als de deurwaar­der gepasseerd is

Zowel in Wondelgem als in Ledeberg stonden Delhaize-klanten op zaterdag voor gesloten deuren. Vakbondsleden en personeel wachtten er wel op een deurwaarder, die in opdracht van de winkelketen de staking moet breken. In Wondelgem gingen de deuren dan ook éven open, maar na het korte bezoek van de deurwaarder ging het slot er opnieuw op.