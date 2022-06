Gent krijgt dan toch geen dierenbegraafplaats: “Er is geen vraag naar”

GENT Juf Katelijn (50) van het François Laurentin­sti­tuut is genomi­neerd als leerkracht van het jaar: "Véél geduld en véél lachen”

Feest in bassischool François Laurentinstituut in de Onderstraat: juf Katelijne+ Debbaut, die in de ‘overgangsklas’, kleutertjes én eerste leerjaar samen, lesgeeft, is genomineerd als Leerkracht van het Jaar door onderwijsblad Klasse. De overgangsklas is wellicht één van de eerste in haar soort. “De jongsten kunnen er nog even opgroeien”.

