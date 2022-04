Gent krijgt 118.000 euro Vlaams geld om vijf schoolroutes veiliger te maken

De Stad Gent krijgt subsidies om vijf schoolroutes veiliger te maken. Concreet stopt minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters (Open VLD) zo’n 118.000 euro toe om zowel Zuidbroek in Mariakerke, de Terneuzenlaan aan de Muide en Ham, de Goudstraat en de Leeuwstraat in het centrum aan te pakken.

Het geld wordt gebruikt om dynamische zone 30-borden, wegmarkeringen of de heraanleg van de straat -deels- mee te betalen. Over heel Vlaanderen maakt Peeters 1,8 miljoen euro vrij. “Mijn doel is meer verkeersveiligheid op alle schoolroutes en in alle schoolomgevingen”, zegt ze. “We willen dat de weginfrastructuur in Vlaanderen zodanig is ingericht dat elk kind zich autonoom en veilig kan verplaatsen.”