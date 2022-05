Gent kleurt weer rood: overal klaprozen in bloei, en dat heeft een reden

De klaprozen staan weer in bloei. Doordat de afgelopen zomers zo warm waren, zijn alle meerjarige planten in de bermen afgestorven. Klaprozen hebben daar, net zoals vorig jaar, gretig gebruik van gemaakt: ze groeien het liefst op kale plekken waar geen andere planten staan en gedijen in droge en omgewoelde bodems.

Zo komt het dat Gent opnieuw rood kleurt. Overal, in bermen en weilanden, staan er klaprozen in bloei. Op de Coupure, in de Edward Pynaertkaai in Ledeberg, op de Stropbrug, op de brug over de Ringvaart in Zwijnaarde. Een prachtig zicht om voorbij te fietsen, wandelen of lopen.