Gent kleurt rood: zeker duizend socialisten trekken door de straten richting Vrijdagmarkt

Oost-Vlaanderen Jobbeurs Oost-Vlaanderen in de Ghelamco Arena op 5 mei

Op 5 mei organiseert Jobat een grote jobbeurs voor de hele provincie Oost-Vlaanderen. Al 45 werkgevers tekenden in op het evenement en zullen aanwezig zijn in het stadion van AA Gent. Dat is goed voor zo’n 1000 jobs in verschillende sectoren. Je kan er solliciteren op jouw droomjob en er zijn workshops en inspiratiesessies.

28 april