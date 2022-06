Gent Jazz is Vlaamse subsidies kwijt. Komt laatste editie, mét Sting, eraan? “Laat zien hoe graag jullie naar ons festival komen”

GENTDe Vlaamse Regering heeft de subsidies voor Gent Jazz en Jazz Middelheim niet verlengd. Wat dat betekent voor de toekomst van het festival, is nog onduidelijk. Organisator Bertrand Flamand, in volle voorbereiding voor de aankomende editie, laat de moed niet zakken. “We hebben al veel moeilijke tijden gehad, ik heb nog goede hoop”.

Na een afzegging van Sting in 2019 en een coronapandemie is het binnen enkele weken tijd voor een nieuwe editie van Gent Jazz. Maar is het ook de laatste? De Vlaamse Regering keurde het dossier van Gent Jazz en Jazz Middelheim af, een serieuze hap uit het budget. “Ik heb nog geen officiële bevestiging gehad, maar het publiek toont al jaar na jaar dat we het waard zijn, dus we houden er goede hoop in”, zegt Bertrand Flamand.

Eerst Sting en dan Jambon

“We hadden natuurlijk goed nieuws gewenst, dan kan je met veel minder stress werken. Maar nee, ik panikeer nog niet. De deuren naar de Vlaamse en federale regering staan wat ons betreft nog open, we moeten kijken wat er nog mogelijk is in de komende tijd”.

Flamand en zijn team focussen nu vooral op de komende festivals, Gent Jazz start in luttele weken tijd, mét Sting deze keer. “Natuurlijk is het na een afzegging van Sting en dan de coronapandemie sowieso al een lastige periode geweest, daar hoef ik geen tekening bij te maken. Ook financieel voel je dat, het is moeilijk geweest voor alle concert- en festivalorganisatoren”.

Volledig scherm © KOS

Dat Jambon nu beslist heeft om Gent Jazz geen subsidie meer uit te keren, kan natuurlijk zware gevolgen hebben. “We krijgen langs alle kanten signalen dat mensen graag naar Gent Jazz komen en ons werk appreciëren. Behalve dus een comité in Brussel. Dat is begrijpelijk, het is hoe subsidiedossiers werken. We rekenen wél op de Gentenaars en ons publiek om nu extra te laten blijken hoe graag ze naar Gent Jazz komen.

Gloriejaar

Net dit jaar viert het festival dus zijn 20ste verjaardag. Het ging onder de naam ‘Blue Note’ van start in 2002. Toen gingen de optredens door aan de Bijloke en op het Gravensteen. In 2008 veranderde het tiendaagse festival van naam en werd het ‘Gent Jazz’. Over de jaren heen schoof het festival verder weg van de Gentse Feesten: waar het eerst compleet overlapte, bleef alleen het laatste weekend nog samenvallen.

Over de jaren heen heeft Gent Jazz al de crème de la crème van het jazzwereldje over de vloer gehad. Van Toots Thielemans in eigen land tot Herbie Hancock en Sonny Rollins tot iets moderner, met Jamie Cullum en Norah Jones. In 2015 kwamen Lady Gaga en Tony Bennett Gent de Bijloke verwarmen en dit jaar is het dus eindelijk tijd voor Sting. “Dit jaar komt het boek ‘20 jaar Gent Jazz’ uit. ik hoop nog steeds binnen 10 jaar een versie over dertig jaar Gent Jazz te brengen”, sluit Flamand af.

Ook poppen- en figurentheater Ultima Thule, één van drie gezelschappen in Vlaanderen die zich nog met dat soort toneel bezig houden, ziet de subsidies verdwijnen. Theatergezelschap 4Hoog krijgt wel nog subsidies, zij het minder dan verhoopt.

LEES OOK

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.