Gent is sterrenzaak rijker, Sensum aan Maria Middelares rijft eerste Michelin binnen: “Ergens hadden we het gehoopt”

Hij leerde de stiel bij Sergio Herman, maar nu mag ook Maurice de Jaeger (40) zich kronen als sterrenchef. Samen met echtgenote én gastvrouw Deborah Hellburg (40) baat hij restaurant Sensum aan AZ Maria Middelares uit. Eerder kreeg de zaak al 15,5/20 van restaurantgids Gault & Millau. Nu komt daar een eerste Michelinster bij.

“Ergens hadden we het wel gehoopt”, zegt Hellburg eerlijk, “maar het blijft een bijzondere erkenning. Ik ben vooral trots op mijn man. Hij zal wel zeggen dat hij het zonder mij nooit zou kunnen. Maar zijn passie voor koken is het DNA van ons restaurant. Deze ster had hij gewoonweg verdiend. Schitterend.”

Volledig scherm Het prachtig gerenoveerd kasteel aan ziekenhuis Maria Middelares waar Sensum is gevestigd. © Wannes Nimmegeers

Van Knokke naar Gent

Voor Gent is Sensum naast Horseele, OAK, Publiek en Souvenir de vijfde zaak met één ster. Ook Vrijmoed in de Vlaanderenstraat behoudt de twee sterren. “Het is goed dat Gent opnieuw wat aandacht krijgt”, vindt Hellburg. “De jongste tijd was de aandacht vooral op Antwerpen gericht. Nu komen wij opnieuw in de spotlight.”

“Na het vele verhuizen voelde Gent als thuiskomen”, gaat Hellburg verder. Het koppel is immers afkomstig uit Zeeuws-Vlaanderen. Daar werkten ze in Oud Sluis van Sergio Herman, waarna ze een gekend en intiem restaurantje in Knokke starten: Sensum & Vinum. “Toen we nog in Knokke werkten, gingen we vaak in Gent gaan uitwaaien", aldus Hellburg. “Eigenlijk exact het omgekeerde van wat onze klanten deden (lacht).”

Volledig scherm Vlnr.: driesterrenchefs Tim Boury en Peter Goossens overhandigden de eerste ster aan Maurice De Jaeger en zijn vrouw Deborah Hellburg tijdens de ceremonie in Bergen. © BELGA

Statig kasteel

Michelin benadrukt de elegante keuken van Sensum. “De chef betuigt zijn liefde voor topproducten door ze op diverse manieren te bewerken”, klinkt het in de nieuwe gids. “Hij is technisch sterk, komt graag origineel uit de hoek, en heeft veel gevoel voor smaak.” Maar ook het stijlvolle pand uit 1939 valt op. “Een statig kasteel aan de rand van Gent, knap gemoderniseerd zonder iets te hebben verloren van zijn elegantie.”

En of de prijzen nu omhoog gaan? “Daarbij speelt een ster weinig rol. Producten die duurder worden, of een extra personeelslid in dienst nemen: dat moet je doorrekenen. Michelin of niet, wij gaan voor dagverse kwaliteit en een uitstekende service”, besluit Hellburg.

