Gent is koploper op vlak van ufo-meldingen

Gent Zeiler Anton zat twee maanden vast in Saoudi-Ara­bië: “Pas toen mijn verhaal in België de media haalde, kon er gepraat worden”

Een regelrechte noodkreet was het die de vriendin van Anton Depesseroey (41) in mei de wereld instuurde. Haar vriend werd ‘gegijzeld’ in een haven in Saoudi-Arabië, waar hij met zijn beschadigd zeilschip gestrand was na een storm op de Rode Zee. Het schip ligt er nog altijd, maar Anton zal je er niet meer treffen. “Of ik nog naar België kom? Af en toe. Mijn vriendin werkt hier, hé. En na dat hele avontuur heb ik haar een belangrijk vraag gesteld.”

30 december