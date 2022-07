Gent is eerste in Vlaanderen met openbaar kajakrek: “Gratis te gebruiken”

“Water zit in het DNA van deze stad”, reageerde Lieven Dejonckheere van de Vlaamse Waterweg. “Gent is een pionier op vlak van waterbeleving. Geen enkel andere stad waar wij de waterlopen beheren, heeft een openbaar kajakrek. Gent is de eerste.”

Het ontwerp van de rekken gebeurde in samenspraak met de Vlaamse Waterweg. Zo is de olijfgroene kleur niet toevallig gekozen. “Er zijn nog elementen in onze stad met dezelfde kleur”, zei Watteeuw. “Zo zorgen we voor samenhang.” De eerste rekken zijn een prototype. De komende maanden zal het gebruik ervan bekeken worden, zodat ze eventueel aangepast kunnen worden en later verder uitgerold op andere opstapplekken in Gent. Want twee rekken voor negen bootjes zal niet genoeg zijn, als je kijkt naar hoe populair het water is geworden.