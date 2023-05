Gent India Dans Festival op 5, 6 en 7 mei

MIJN STAD. Ynze van Hoek van De Kleine Kunst brengt leven in de brouwerij aan de Visserij: “In de Gentse horeca lijkt er iets kapot sinds corona”

Héél lang woont Ynze nog niet in Gent, maar zijn band met de Arteveldestad bestaat al even. Na Den Haag, Amsterdam en Friesland kan je hem met collega Sebastiaan Vos in café De Kleine Kunst vinden. Terwijl hij kaas van Het Hinkelspel aansnijdt en de eerste klanten binnendruppelen vertelt hij over lekker eten en bowlen op topniveau.