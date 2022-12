Gent heeft grootste aantal leefloonstudenten van Vlaanderen: “Bewust beleid om kansen te bieden”

Inschrijvingsgeld: gestegen. Prijs voor een kot: gestegen. Koopkracht: gedaald. Dat meer studenten en jongeren het moeilijker hebben om de eindjes aan elkaar te knopen, is daarom niet verrassend. Maar het aantal studenten met een leefloon is, ook in Gent, spectaculair gestegen. Sinds 2016 zijn er 40% meer die om hulp vroegen bij het OCMW en daardoor een leefloon krijgen. 16 procent van de leefloners in Gent is student, ruwweg tweederde studeert aan een hogeschool of universiteit of het volwassenenonderwijs, de rest zit nog op het middelbaar.

Kansen bieden

Aantrekkelijke stad

Dat het aantal studenten met een leefloon stijgt, valt niet te ontkennen. Al is het geen steile berg. “Enerzijds moeten we dat ook vergelijken met het totaal aantal studenten in Gent, dat ook gestegen is. We zijn een aantrekkelijke stad voor studenten”, weet Coddens. “Anderzijds is het een bewust beleid. We merken dat hogescholen en universiteiten steeds beter doorsturen, er zijn brochures en andere diensten. Tijdens de coronacrisis hebben we ook steeds benadrukt dat je beter op tijd hulp zoekt en dat heeft duidelijk vruchten afgeworpen”. Tegelijk zijn studenten ook steeds beter op de hoogte van hun rechten. Het kabinet verwacht dan ook dat het aantal ook de komende jaren nog zal stijgen.