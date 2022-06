Gent heeft een nieuwe Stadscomponist: jazzmuzikante Lara Rosseel volgt Wouter Deprez op

Het is een jury van experten uit de Gentse muzieksector die Rosseel heeft uitgekozen. Haar opdracht: tussen 2022 en 2024 een aantal werken creeëren voor Gent, over Gent. Rosseel maakt als muzikante deel uit van ondermeer de bands van Naima Joris, Room 13 Orchestra en Chris Joris Band. Ze speelt contrabas, klassieke gitaar, cello en viool. Gent barst van het jazztalent - we hebben dan ook twee Gentse jazzfestivals - en cultuurschepen Sami Souguir is tevreden dat er zo’n beloftevol talent zich wil engageren als Stadscomponist. Dat de zoektocht moeilijk verliep, ligt aan de karige verloning. Gent betaalt een Stadscomponist of -dichter jaarlijks 3.500 euro en ‘een beperkte ondersteuning’. Ter vergelijking: Antwerpen legt 7.500 euro per jaar op tafel voor de artiest, plus 30.000 euro voor productionele ondersteuning.