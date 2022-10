Gent geeft VRT 37.500 euro subsidie voor WK-uitzendingen vanuit Wintercircus

Geld geven om een tv-programma naar Gent te halen, doet onze stad principieel niet. Maar Gent heeft wel een stadsmarketingfonds, waar geld is voor promotie van onze stad. Het is via die weg dat aan de VRT 37.500 euro wordt toegekend, in ruil voor een maand lang exposure op de openbare televisie én radio. “Niet alleen zal het prachtig gerenoveerde Wintercircus een maand lang in beeld komen”, zegt de burgemeester. “Ook op de radio zal ‘live vanuit het Wintercircus in Gent’ te horen zijn, en dat is mooie reclame voor onze stad. De toekenning van de subsidie via het Stadsmarketingfonds is overigens gebeurd via een jury, zoals het hoort. Gent heeft ook afgesproken met de VRT dat er aandacht zal zijn voor de wantoestanden in de aanloop naar het WK in Quatar. Daar wordt op 20 november, de openingsdag, een radioprogramma aan gewijd.” Gent stelt verder ook het Wintercircus gratis ter beschikking van de VRT, biedt ondersteuning vanuit de diensten, en voor de catering zal er samengewerkt worden met de sociale economie-sector.