Gent gaat voluit voor een Anne Frankboom op de Bijloke: “Als het meezit, kunnen we die nog dit najaar planten”

Gent gaat een officiële aanvraag indienen bij de Stichting Wereldboom om een Anne Frankboom aan te planten. De zaailing van de originele boom zal een plek krijgen aan de Bijlokesite. Het idee komt van een GMF-vrijwilliger, de Joodse gemeenschap in Gent is enthousiast.

Het was de meest iconische boom van Europa, de witte paardenkastanje die in de binnentuin van het Achterhuis van Anne Frank stond, aan de Prinsengracht in Amsterdam. Anne Frank beschreef de boom meermaals in haar dagboek, ze had er zicht op vanuit haar schuilplaats. De boom werd dan ook gekoesterd door de Nederlanders. Toen de kastanjeboom ziek werd, werd hij zelfs gestut door een metalen stelling. Maar het mocht niet baten, in augustus 2010 waaide de enorme boom om. Het Achterhuis raakte daarbij gelukkig niet beschadigd. De boom werd in stukken gezaagd en weggehaald, maar de stronk en de wortels onder de grond bleven zitten. Daar groeien nog steeds zaailingen op. De Nederlanders hadden overigens ook de laatste jaren de kastanjes die de boom nog gaf, zorgvuldig verzameld.

Volledig scherm De prachtige tuin van de Bijlokesite krijgt er binnenkort een Anne Frankboom bij © RV / Phile Deprez

Geschikte locatie

Zo komt het dat er ook vandaag nog zaailingen van de Anne Frankboom worden verspreid over de wereld, via de Stichting Wereldboom en boomkwekerij Van den Berk. “Het GMF (Gents Milieufront) kwam aankloppen met het voorstel om ook zo’n Anne Frankboom in Gent te zetten", zegt groen-schepen Astrid De Bruycker (Vooruit). “We zijn met de volle overtuiging in overleg gegaan met de Joodse gemeenschap hier, om te bekijken of ze dit idee genegen waren én om een geschikte locatie te vinden. Samen kwamen we bij de Bijlokesite uit, tegenover de ingang van het STAM. Deze historische locatie biedt voldoende bescherming, rust en sereniteit en heeft een link met de geschiedenis van onze stad. In het STAM wordt het verhaal van Gent verteld, in al zijn aspecten. De zaailing van de Anne Frankboom zal dan ook hier geplant worden, als een groeiend monument dat symbool staat voor onze waarden van tolerantie en respect voor anderen.”

“Eigenlijk was het één van onze leden, Tijs De Jonge, die met het idee kwam aanzetten", zegt Thijs Michiels van het GMF. “Hij liet ooit stage bij de Stichting Wereldboom in Nederland, en heeft het idee bij ons gepitcht. Zo’n Anne Frankboom krijg je niet zomaar, je moet aan heel wat voorwaarden voldoen. Zo moet de boom voldoende ruimte en bescherming krijgen. Maar ik denk dat de kans heel groot is dat het dossier van Gent zal worden goedgekeurd. Een meer iconische plek dan de Bijloke bestaat er toch niet? Als het meezit, kunnen we de boom nog dit najaar planten. Dat zou dan kunnen rond de periode van de Kristallnacht, heel symbolisch voor onze Joodse gemeenschap.”

De dienst Stadsarcheologie en Monumentenzorg gaf al z’n akkoord voor het aanplanten van de boom op de Bijlokesite.

Volledig scherm De omgewaaide Anne Frankboom in 2010 in Amsterdam © RV

