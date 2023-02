Gent bouwt een nooddorp in het rampgebied op de Turks-Syrische grens: “Eén woonunit kost 4.000 euro, we willen er 300"

De Gentse organisatie Burgerplicht heeft de socio-culturele verenigingen samengebracht om voor héél concrete hulp in het rampgebied in Turkije te zorgen. “We bouwen een nooddorp, letterlijk Klein Gent, met 300 woonunits voor 1.000 mensen", zegt dokter Ercan Cesmeli. De supporters van KAA Gent kochten prompt via een inzamelactie als eerste zo’n container.

“Heel veel mensen voelen zich betrokken bij de slachtoffers van de aardbeving, iedereen wil helpen”, zegt Cesmeli, voorzitter van Burgerplicht. “Daarom zorgen wij nu voor héél concrete hulp. 4.000 euro voor één woonunit, en we bouwen in Kirikhan op de Turks-Syrische grens het warmste dorp, met 300 woningen.”

Enkel de huisjes

In de regio is de vzw Helping Hands actief. Ook zij hebben hun roots in Gent, Helping Hands werd in 2014 opgericht, naar aanleiding van de oorlog in Syrië, door 8 Gentenaars van Turkse origine. Intussen is de vzw een internationale organisatie met veel ervaring in rampgebieden bij aardbevingen, hongersnood, oorlog, en zelfs bij de overstromingen in het zuiden van ons land 2 zomers terug. “Helping Hands kreeg van de overheid de ruimte om het dorp te bouwen", zegt Fatih, die zelf ter plaatse ging kijken. “Die overheid zorgt voor de nutsvoorzieningen, het transport en de plaatsing van de woonunits. Wij moeten dus énkel de huisjes financieren. 75 exemplaren zijn al aangekocht met ingezameld geld, maar we willen aan 300 units geraken.”

Volledig scherm Wim Beelaert van KAA Gent Foundation kondigde aan dat er al één container is aangekocht, én dat er al 1.000 euro binnen is voor een tweede © Wannes Nimmegeers

Het kostte Ercan en zijn vrouw, dokter Leyla Yüksel, één telefoontje om half Gent te mobiliseren. “Toen wij met de Gentse cultuursector de Armste Week organiseerden, was Burgerplicht één van de eerste om mee op de kar te springen”, zegt Frederik Sioen van Gents Kunstenoverleg. “Uiteraard steunen wij nu dus ook hùn actie. Gent is een warme, solidaire stad, samen bouwen we Klein Gent in Turkije. Kunstencentrum VIERNULVIER, de Centrale en De Bijloke kochten al een container aan.”

Quote Het is belangrijk dat het dorp een warm hart heeft, waar kinderen kunnen spelen en mensen elkaar kunnen ontmoeten Maide Taslidere, architectuurstudente

Volledig scherm Fatih van Helping Hands Belgium © Wannes Nimmegeers

Volledig scherm Zo gaat Klein Gent in Turkije eruit zien. Alle lege vakjes zijn nog aan te kopen woonunits © VDS

Voetbalsupporters

Ze waren nochtans niet de eerste. De supporters van KAA Gent beten de spits af. “Voetbalsupporters hebben niet altijd de beste reputatie, maar ze hebben wel een groot hart", zegt Wim Beelaert van KAA Gent Foundation. “Vorig weekend werd bij de wedstrijd tegen OHL een grote collecte gehouden door alle supportersclubs en de foundation samen. De vrijgevigheid was groot, en daarmee hebben we meteen een woonunit aangekocht. Het geld blijft binnenkomen, dus we gaan nu voor een tweede. Samen maken we de wereld mooier.”

In het STAM staat een maquette van hoe het dorp er moet gaan uitzien. Die zal ook worden uitgebreid naargelang er containers worden bijgekocht. Opvallend in het ontwerp: een open, centrale ruimte met speeltuigen. “Kinderen worden vaak vergeten bij rampen”, zegt archtitectuurstudente Maide Taslidere (24). Zij richtte de organisatie Diversplus op, die kijkt hoe mama’s en kinderen best worden bijgestaan. “Het is belangrijk dat het dorp een warm hart heeft, waar kinderen kunnen spelen en mensen elkaar kunnen ontmoeten.”

4.000 euro = 1 huisje

Een wooncontainer in Klein Gent wordt in Turkije gemaakt en gekocht, is 21 vierkante meter groot, en heeft een leefruimte, een keukentje en een sanitaire ruimte. “Zo’n containerdorp is veel duurzamer dan een tentenkamp, waar na 7 weken de hygiëne te wensen overlaat”, weet Cesmeli. “In Kirikhan, in de provincie Hatay, wonen 120.000 mensen, waarvan 40% Syrische vluchtelingen. B-Fast is ook actief in het gebied.”

Volledig scherm Architectuurstudente Maide Taslidere pleitte voor een warm hart in het dorp, met speelruimte voor kinderen © Wannes Nimmegeers

Concreet zoekt Burgerplicht dus organisaties, wijkcomités, bedrijven, vriendengroepen of gelijk wie, die 4.000 euro willen inzamelen om een woonunit te kopen voor Klein Gent. Wie dat een haalbaar doel vindt en voor één (of meerdere) woonunit wil gaan, mag dat melden aan info@burgerplicht.be. Gentenaars die gewoon een gift willen doen, kunnen dat uiteraard ook, op het rekeningnummer BE34 0688 9900 2390. Alle beetjes helpen. De actie loopt tot en met 31 maart. Alle info: www.burgerplicht.be

Werken mee met dit initiatief van Burgerplicht Gent: Gents Kunstenoverleg, Refu Interim, KAA Gent Foundation, STAM - Stadsmuseum Gent, Averroes, studentenvereniging Flux, vzw Jong, Aktief studiebegeleiding, vzwRede, Enderûn, Poskuder, Ergenekon, vzw Ozburun, WensMens, De Centrale , CirQ, De Bijlokesite, Kunstencentrum VIERNULVIER, Diversplus, ...

