Gemengde gevoelens bij komst van transitiehuis in Gentbrugge, waar 16 gevangenen zullen werken aan re-integratie: “Wij wisten weer van niets”

Sint-Denijs-Westrem Bootjeswij­ding nieuwe stijl: meer plaats voor iedereen, maar minder idyllisch dan in Afsnee

Voor het eerst in 70 jaar heeft de Gentse bootjeswijding niet plaatsgevonden op de Leie in Afsnee, maar wel aan de jachthaven aan de Snepkaai. De verhuis kwam er op vraag van de uitbater van de Nenuphar. Maar ook aan de jachthaven is er een gezellig - en veel - ruimer terras. Alleen wijdde pastoor Gino hier niet van op een steiger, maar van op een boot.

26 juni