Gemeenteraad op de schoolbanken: themacomissie over studentenkoten gaat door in de hogeschool

GENTOp 8 november verzamelen de leden van de gemeenteraad op de Arteveldehogeschool, op campus Kantienberg. Ze willen daar ook iets leren: hoe de buurtbewoners en Gentenaars staan tegenover studentenhomes in dit geval. Het is de eerste keer dat de themacommissie op verplaatsing doorgaat.

Eerder al kondigde het Gentse stadsbestuur aan dat de gemeenteraadsleden twee keer per jaar naar de Gentenaars zouden trekken. Niet alleen om een specifiek thema onder de loep te nemen, maar ook om Gentenaars meer te betrekken. Na de coronaperiode is het nu zover: op 8 november komen de raadsleden samen in de Arteveldehogeschool campus Kantienberg voor een themacommissie rond studentenhuisvesting.

“We zijn aan het pionieren”, klinkt het bij Christophe Peeters, voorzitter van de gemeenteraad. “Het is de eerste keer in Vlaanderen dat een stad met de grootte van Gent een interactieve dialoog tussen raadsleden en bewoners organiseert. De avond zelf draait niet om het politieke debat, luisteren naar de mensen staat centraal. Het debat onder de politieke fracties volgt later, in de gemeenteraadszaal.”

Het idee is dat de gemeenteraadsleden, projectontwikkelaars en eigenaars van grote studentenhomes zoals Xior of Upkot en buurtbewoners getuigenissen afleggen. Daarna is er ruimte voor een gesprek én een drankje. Het is niet de bedoeling dat de raadsleden onderling gaan debatteren. Dat debat staat gepland voor januari 2023. Wie er op campus Kantienberg wil bij zijn, schrijft zich best in, er zijn slechts 150 plaatsen voorzien.

Inschrijven kan via de website van Stad Gent of via Gentinfo op 09 210 10 10

