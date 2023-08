Gemaskerde overvallers dringen woning van dagbladhandelaar André (73) binnen: “Ik dacht écht dat ik ging sterven”

Werfkraan valt op gebouw en wagen: “Ik dacht dat mijn woning ging instorten”

Aan de Meulestedekaai in Gent is maandagochtend een werfkraan van 30 meter hoog omgevallen. Hierbij raakten een gebouw en een wagen zwaar beschadigd. “Als bij wonder vielen er geen gewonden.”