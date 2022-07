Geliefde commissaris Eric Naudts (66) gaat met pensioen: “Ik ben begonnen op straat, en ik ben er ook geëindigd”

Gent Tot vier jaar cel voor mensensmok­ke­laars die 72 Irakezen in vrachtwa­gens vervoerden: “En 576.000 euro boete, 8.000 euro per slachtof­fer”

Een bende mensensmokkelaars is woensdagochtend veroordeeld in de Gentse rechtbank. Het vijftal smokkelde Irakezen tot in Europa. De slachtoffers werden tijdens de tocht opgesloten in vrachtwagens.

14:20