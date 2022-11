Geliefde cinema met huisgemaakte maaltijden landt op nieuwe locatie

Ciné Mangiare heeft een nieuwe thuis gevonden, alweer. Vier jaren geleden landde bezieler Lotar Desmet in de Hoogpoort met zijn cinema-restaurant-concept, erna verhuisde hij naar de Jakobijnenstraat en het afgelopen jaar zat hij in de Groendreef. Deze winter kan je in de Klapeksterstraat terecht voor een heerlijke huisgemaakte maaltijd, gevolgd door een filmvertoning.

De formule blijft dus dezelfde: Lotar bemant de bar, kiest de film en verzorgt de inleiding terwijl zijn moeder in de keuken staat. Samen zorgen ze voor een avond om nooit meer te vergeten. Verwacht je aan heerlijke spaghetti, balletjes in tomatensaus, coq au vin en andere heerlijke gerechten, gevolgd door klassiekers zoals The Fifth Element, Winter’s Bone, The Nightmare before Christmas en Boogie Nights.