Geliefde brasserie tegenover oud gerechtsgebouw omgevormd naar restaurant: “Van filet pur tot paling in ’t groen”

GentMidi zit al meer dan honderd jaar tegenover het oud gerechtsgebouw in Gent. Tot voor kort was het een typische brasserie waar je spaghetti en pannenkoeken kon krijgen. Thomas (34) en Louis (33) Pauwels vormden het om naar een Parijse bistro met Belgische en Franse klassiekers op de kaart, zoals filet pur en paling in ’t groen.

“Midi bestaat al meer dan honderd jaar en het zit al zestien jaar in onze familie”, begint Thomas Pauwel trots. “Acht jaar lang hebben mijn ouders het uitgebaat, dan heb ik het overgenomen. Tijdens de coronacrisis is mijn broer erbij gekomen.” Zowel Thomas als Louis zijn al jaren gebeten door de horeca. Naast Midi baatten ze samen ook café ’t Centerke op het Koophandelsplein uit en restaurant Baptist in Wondelgem.

Een jaar geleden openden de broers ook Bistro Madeleine, met een terras dat recht uit Parijs lijkt te komen. Een voorbode voor wat ze met Midi hebben gedaan. Tot voor kort kon je er spaghetti, croques, pannenkoeken en ander lekkers krijgen die eigen zijn aan een typische brasserie. “Maar na zestien jaar wilden we wat anders doen”, vertelt Thomas. “We hadden de keuken al wat aangepast en dat sloeg aan, maar nu hebben we het volledig omgevormd naar restaurant. In de stijl van een bistro in Parijs.”

De broers zijn twee, drie keer naar Parijs gegaan om inspiratie op te doen voor de herinrichting. “Café ’t Centerke is zodanig oud, dat het weer in is, maar Midi was echt gewoon verouderd. Vanbinnen was het heel donker en het plafond bestond uit vier verschillende niveau’s. Het was dringend toe aan verandering.” Het resultaat: binnen vind je een prachtige toog en netjes gedekte tafels met banken. Op de stoep en aan de overkant van de straat kan je uitrusten op een aanlokkelijk terras.

Volledig scherm Binnenkijken bij het vernieuwde Midi op het Koophandelsplein. © Jill Dhondt

Op de menukaart van het vernieuwde Midi vind je lekkers zoals oesters, vitello tonato, mergpijp, gamba’s met lookboter, Saucisson de Toulouse (specialiteit van het huis), filet pur, steak tartaar en paling in ’t groen. Bij goed weer zal het vechten worden voor een plek op het terras, aan een tafel met een witte nap. “Dat zie je niet meer zo vaak in Gent, tafels met witte nappen. We doen het vooral voor de look, want de sfeer is heel los. Je kan hier op date komen, maar evengoed met maten komen drinken. We willen heel toegankelijk zijn.”

Midi, Koophandelsplein 4, 9000 Gent. De keuken is open van dinsdag tot en met zaterdag van 12 tot 14.30 uur en van 18 tot 21.30 uur.

