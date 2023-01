Geld afhalen in Veldstraat géén optie voor Lambi (58): “Waarom ligt er een drempel aan bankneutrale automaat?”

Gent Wie was Judith van West-Fran­cië, de eerste Gravin van Vlaanderen? En lag ze onder het Sint-Pieters­plein? “Dit voorjaar hebben we meer nieuws”

De derde aflevering van het programma Het Verhaal van Vlaanderen op Eén heeft heel wat in beweging gezet, of zo lijkt het toch. In het programma zegt presentator Tom Waes vol ongeloof: “Maar we zijn 2021, er bestaat nu toch zoiets als DNA-onderzoek?” Het gaat daarbij om beenderen die opgegraven zijn onder het Sint-Pietersplein, waarvan vermoed wordt dat ze van Judith van West-Francië zouden kunnen zijn. Komt er nu eindelijk zekerheid?

