Gekende UGent-prof pest al jarenlang doctoraatsstudenten: "Weigerde ik een taak, dan moest ik ander werk volledig opnieuw doen. Een straf”

Gent De Kijk van Kurt: “Gent en groen, een moeilijk huwelijk”

Wat is dat toch met Gent en groen? Met ‘groen’ bedoel ik dit keer de kleur, niet de partij. De partij Groen houdt zich, net zoals ze haar kiezers beloofd heeft, vooral bezig met het weren van de auto en zo plaats te maken voor fietsers. De kleur groen in het stadsbeeld brengen lijkt voor het hele stadsbestuur geen prioriteit. Dat werd al duidelijk gemaakt toen voor de Korenmarkt gekozen werd voor twee verschrikkelijk lelijke metalen – ik gebruik het woord tegen mijn zin – ‘kunstwerken’ en niet voor bomen om het steengrijze plein op te fleuren. Niet zo lang geleden wou de UGent de bewoners van de De Pintelaan hun stukje groen afnemen om er studentenhomes te bouwen. Dat stukje groen, het Sterrebos, had een Limburgse minister van omgeving nodig om gered te worden. Het stadsbestuur leek het niet te kunnen schelen. Meer nog, de stad wil nu een van de laatste stukjes groen in Wondelgem laten volbouwen. Dat parkje biedt de bewoners van woonzorgcentrum De Liberteyt in de late avond van hun leven een mooi uitzicht en het decor voor een korte wandeling. “Weg ermee”, klinkt het in het stadhuis. Dat de oudjes door de bouw van het 13 meter hoge flatgebouw ook hun streepje zon op hun bejaarde buik kunnen schrijven, blijkt niet belangrijk te zijn. “Gent kampt met woonnood”, klinkt het vanuit het stadsbestuur en dus moet er gebouwd worden. Dat er voor de immense Arsenaalsite nog steeds geen bestemming is gevonden en dat daar plaats is voor honderden woningen, lijkt niemand op ideeën te brengen. Dat het Caermersklooster nog steeds leegstaat, ook niet. Aan de Botermarkt kloppen ze zichzelf op de groene borst omdat er aan de Gentbrugse Meersen 5.000 vierkante meter nieuw bos wordt aangeplant. Dat is minder dan een voetbalveld. Een beetje groen – de kleur – in elk woongebied zou de Gentenaars veel meer deugd doen.

16 maart