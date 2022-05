Gehaald! 433 koppels scoren het wereldrecord 'Italian Kiss' in Flanders Expo

GENT Datalek met gegevens van ouders bij inschrij­vin­gen middelbare scholen is intussen gedicht: “Dit is geen ongelukje, maar lijsten konden niet gewijzigd worden”

Een onrustwekkend e-mailtje in de inbox van de 4.000 ouders die vorige week te weten kwamen waar hun kind volgend jaar het eerste middelbaar zal aanvatten. Bij een datalek kwam een lijst met gevoelige informatie zoals adres, telefoonnummer en rijksregisternummer terecht in de verkeerde handen. Het achterpoortje is intussen gedicht, maar organisatie LOP is geschrokken van de hack.

11 mei