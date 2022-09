Geert Bourgeois is kandidaat-voorzitter UGent: “Rasechte UGent’er en een groot hart voor onze universiteit”

Bourgeois is kandidaat-voorzitter op vraag van de rector van de UGent, klinkt het. Het is nu aan de raad van bestuur van de universiteit om autonoom te beslissen. Het voorzitterschap is een apolitieke functie, benadrukt de woordvoerster van Bourgeois, en dus heeft de Vlaamse regering daar geen rol in gespeeld. De 71-jarige N-VA’er is in elk geval van plan om zijn mandaat in het Europees Parlement uit te doen.

In de feiten is Bourgeois zo goed als zeker van zijn aanstelling. Zijn kandidatuur is nu officieel, die is aanvaard door de aanduidingscommissie waar onder andere rector Van de Walle deel van uitmaakt. Vervolgens moet die nog gestemd worden op de Raad van Bestuur, met een eventuele aanstelling op 7 oktober. Er zijn echter geen tegenkandidaten en die komen er ook niet. Er is geen ‘vacature’ voor het voorzitterschap, het is dus steeds de rector die een kandidaat benadert.

“Ik heb Geert Bourgois zélf gepolst om kandidaat-voorzitter te zijn voor onze Raad van Bestuur, en dat deed ik mede namens het topmanagement van de UGent. Geen enkele politicus oefende enige druk uit of contacteerde mij zelfs maar met het oog op de invulling van het voorzittersmandaat. Dat siert hen. Dit is trouwens ook geen mandaat waarvoor een vacature wordt uitgeschreven”, zegt Van de Walle daarover. “Geert Bourgeois kwam op mijn radar te staan omwille van zijn jarenlange beleidservaring, waarbij zijn integriteit altijd voorop staat, zijn uitgebreide netwerk en het feit dat hij als rasechte UGent’er een groot hart voor onze universiteit heeft.”

In vakbondskringen klinkt vooral bezorgdheid over dat politieke engagement. “We zijn daar, net zoals dat het geval was bij de aanstelling van huidig voorzitter Sas Van Rouveroij, bezorgd over”, klinkt het bij het ACOD. Van Rouveroij was bij aanvang van zijn termijn als voorzitter nog politicus bij Open Vld, hij was daar de eerste ‘externe’ voorzitter. Hij is nu 65 en gaat op pensioen. “We zoeken iemand die de belangen van de UGent verdedigt naar buiten toe, niet iemand die de nationale politiek naar de UGent brengt. We zullen echter kijken wat zijn voorzitterschap in de praktijk zou betekenen. De hoofdverantwoordelijke voor het beleid blijft de rector”.

