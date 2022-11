Geen WK-gekte, maar Gent kijkt wel naar de match. Vooral animo bij de studenten

Vooral in de studentenbuurt was het toch feest tijdens de eerste WK-match van de Belgen. Studenten hebben ook niet echt veel nodig om een feestje te bouwen. Het Wintercircus, met de VRT-studio, zat vol, en ook bij Zwart Wit naast de Ghelamco was het ‘bakske vol’. Daar waren alle 500 kaarten de deur uit. Ook in gewone cafés, zoals in café Dageraad bij Fanny in Drongen was het groot scherm bovengehaald, maar daar bleef het voorlopig rustig. Al zat de sfeer er wel in, bij wie er wél was.