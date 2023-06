Geen vijf, maar twee jaar cel na steekpartij aan Neermeerskaai: “Hij probeerde het bloed nog af te vegen”

Drie jongemannen kregen het eind november van vorig jaar aan de stok met een 42-jarige man, ter hoogte van de Neermeerskaai. Het slachtoffer had één van hen agressief aangesproken omdat hij vond dat hij respectloos bekeken werd. Enkele minuten later werd hij in allerijl naar het ziekenhuis overgebracht met vijf steekwonden. Eén van de drie werd donderdag veroordeeld tot een celstraf van twee jaar, zijn twee vrienden werden vrijgesproken, omdat er twijfel bestaat of ze nu voor, tijdens of na de steekpartij ter plaatse waren.