Geen verrassing bij CD&V: Isabelle Heyndrickx trekt de lijst, Stijn De Roo staat op de tweede plaats. “Partij voor wie zich nu te weinig gehoord voelt”

GENT Flippo’s, Felicé en Furby’s: ‘Expo 90's’ in het Huis van Alijn is een heerlijke, nostalgi­sche duik in het recente verleden

Liefhebbers van de nostalgie, verenig u! Vanaf zaterdag kan je in het Huis van Alijn namelijk terecht voor een expo over de jaren negentig. Horen de nillies al in een museum? Duik in de flippomappen, gameconsoles, TMF-videoclips en Polly Pockets en oordeel vooral zelf.