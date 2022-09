Geen trouw zonder meme: Taya en Kristof gaan meteen van stadhuis naar ziekenhuis om zieke oma te bezoeken

De 78-jarige Clemence had zo hard uitgekeken naar de trouw van haar oudste kleinkind Kristof, maar op de dag van het burgerlijk huwelijk lag ze spijtig genoeg in het ziekenhuis met een gebroken heup. “Dus zijn we tot bij haar gegaan”, glundert Taya. Op 25 juni stapte de thuisverpleegkundige in het huwelijksbootje met ingenieur Kristof in het stadhuis van Evergem. Na een kleine receptie ter plekke reed het duo meteen door naar het AZ Sint-Lucas in Gent om Clemence te bezoeken op haar kamer.

“Het was een totale verrassing voor haar. We hadden op voorhand wel naar het ziekenhuis gebeld om te vragen of we mochten langskomen, aangezien het buiten de bezoekuren was, maar Clemence zelf wist van niets. Ze was zó blij dat ze ons toch gezien heeft op onze speciale dag. We hebben een uur minder foto’s kunnen nemen, maar liever zo. Het was een prachtig moment. Dat we zoveel bekijks gingen krijgen in de gangen, daar hadden we minder over nagedacht”, grinnikt Taya. De grootmoeder van Kristof is intussen goed hersteld en terug thuis.