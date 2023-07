Geen straf voor vrouw (38) die in het bezit was van verboden wapens: “Wilde me beschermen tegen agressieve vriendjes”

Sigaretje roken op balkon loopt mis wanneer balustrade het begeeft: slachtof­fer niet meer in levensge­vaar

In de Aloïs Joosstraat in Gent is een persoon gisteravond zwaargewond geraakt nadat hij van het balkon viel van een appartementsgebouw. Het slachtoffer verkeerde een tijdlang in levensgevaar.