Geen reddend toverdrankje voor Harry Potterwinkel: Gents filiaal sluit de deuren

GENTThe Wizard Store, de Harry Potter-winkel die met veel bombarie werd aangekondigd in de Onderstraat, maar ook in Brugge en Luik een filiaal had, heeft de boeken neergelegd. Fans merkten al even op dat de winkels, na een korte uitverkoop, geen teken van leven meer gaven. Op 31 januari werd het faillissement uitgesproken.

Straffe tovenaar die daar nog leven in krijgt: The Wizard Store is er niet meer. De Harry Potter-winkel, die eerst in Brugge opende en nadien ook onder grote belangstelling in Gent een filiaal kreeg, bleek niet voldoende te renderen om te blijven leven. Al waren er ook successen: zo was een bezoek van Mark Williams, papa Wemel in de films, meteen uitverkocht.

Gent geekstad

Het leek ook een goed idee. In Gent, thuis van geekbeurs FACTS en enkele fijne café’s waar Potterheads zich thuis voelen, zoals Comic Sans of World’s End, is er duidelijk vruchtbare grond voor een speciaalzaak. Maar al snel begonnen er gaten te vallen in het masterplan. Op sociale media klonk het al snel dat de prijzen aan de hoge kant waren en ook de openingsuren waren, toch in het filiaal in de Onderstraat, erg wisselvallig.

De winkel was dan ook regelmatig op zoek naar personeel en stelde uiteindelijk de openingsuren bij: enkel op zaterdag kon je er terecht en dat zal de zaak niet vooruit geholpen hebben. Daarnaast lag de winkel nét buiten het toeristische centrum: afgelegen mag dan goed zijn in de toverwereld, veel toevallige passanten waren er niet in de Onderstraat.

Of dat nu de doodsteek heeft gegeven is onduidelijk, maar de beslissing lijkt wel finaal. Het faillissement is uitgesproken, online staat ‘permanent gesloten’ en ook de sociale media van het filiaal in Gent is alvast verdwenen. De website van de winkel bestaat wel nog, het is niet duidelijk of bestellingen nog doorkomen.

