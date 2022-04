Géén prikjes meer in Flanders Expo: vaccinatiecentrum verhuist naar UZ Gent

In het vaccinatiecentrum in Flanders Expo werd woensdag 20 april de laatste prik gezet. Gentenaars die nu nog een vaccin willen, kunnen vanaf 4 mei terecht in het vaccinatiepunt in de huisartsenwachtpost van UZ Gent. Elke woensdag tussen 12 en 20 uur wordt daar geprikt. Vooraf een afspraak maken via stad.gent/vaccinatie of via de vaccinatielijn op 09 210 10 44 is wel verplicht. Dat kan voor een eerste en tweede prik, een boosterprik of een kindervaccin.