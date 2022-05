Geen politie op de Blaarmeersen-bussen, wel extra veiligheidsmaatregelen na incidenten voorbije weken

GENT Therapeut Vanessa (41) zet het ‘vierde trimester’ na de geboorte op de kaart: “Sommige mama’s zijn doodop. Dat heeft zijn impact, óók op het kind”

“Ik heb vrouwen gezien die hun haar verloren, niet sliepen of na twee jaar nog steeds last hadden van zwangerschapsdementie. Dat is niet de bedoeling, hé.” Lichaamsgericht therapeut Vanessa De Smet (41) uit Gent – zelf mama van Elvis (2) – helpt kersverse mama’s en moeders in spe, bij wie de kraamperiode als een donkere wolk boven het leven hangt. “Je goed voorbereiden op het ‘vierde trimester’ is de sleutel tot succes.”

20 mei