Geen noemenswaardige verkeershinder in Gent door actie van landbouwers richting Brussel

Het was afwachten hoeveel boeren op het appel zouden verschijnen vandaag, en dat zijn er dus behoorlijk veel. Zo’n 80 tractoren reden vrijdag rond 9 uur over Gentse stadsring. Hun tocht startte vroeg in de ochtend aan de sporthal in Eeklo. Daarna hielden ze halt aan de Bierstalbrug in Lievegem, om zo Gent binnen te rijden. Via Wetteren en Erpe Mere zetten ze hun tocht nu voort richting Brussel.