Geen ‘koenfeeranse’ van Pierke, wel KOENfeeranse voor 70ste verjaardag van Koen Crucke

Het niet zeker niet voor het eerst dat Luk De Bruyker en Koen Crucke samen op de planken staan. Sinds 2017 brengen ze samen hun Gentse Feestenproducties, en dat blijkt telkens een schot in de roos. En dus staan ze er ook dit jaar, terug in hun vertrouwde Minard. Alleen is het stuk dat gebracht wordt nu vooral van Lucs hand. En voor één keer is het niet Romain Deconinck of een andere grote naam uit het verleden die in de spotlights wordt gezet, maar Koen Crucke zelf. “Koen is 70 geworden, en dat mag gevierd worden", vindt Luk. “Het is ook de enige plek waar hij zijn verjaardag op de planken gaat vieren. Ik heb een stuk geschreven over zijn leven, vol anekdotes van lang en minder lang geleden. Ik heb ook Koen-poppen gemaakt. Ik vertel, en er is ook een 5-koppig orkest aanwezig. En de zanger-van-dienst? Dat is Koen Crucke zelf.”