Geen groenten en eieren uit eigen tuin meer rond de FNO-site: verhoogde PFAS-waarden gemeten

GentOp de oude FNO-site, naast de brandweerkazerne in de Roggestraat 70, zijn verhoogde PFAS-waarden vastgesteld. Binnen een straal van 100 meter wordt aangeraden om geen groenten of dierlijke producten uit eigen tuin te eten. Tot op 500 meter wordt geadviseerd om geen grondwater te gebruiken.

De betrokken buurtbewoners krijgen een brief met de maatregelen, die vooral preventief zijn, in afwachting van de resultaten van het bodemonderzoek. Net zoals bij andere PFAS-sites in Vlaanderen wordt aan buurtbewoners die binnen een straal van 100 meter rond het terrein wonen, aangeraden om geen groenten of dierlijke producten uit eigen tuin te consumeren. Tot op 500 meter van de site wordt geadviseerd om geen grondwater te gebruiken. Uit de voorlopige resultaten uit het bodemonderzoek blijkt dat het speelterrein in de Roggestraat en de speelzone in het Bloemekenspark wel veilig te gebruiken zijn.

De kern van de verontreiniging bevindt zich onder de tijdelijke parking, maar is vandaag veilig weggestopt onder een laag grind. Ook tussen het gebouw en de site van de brandweer is verontreiniging gevonden. Daar is nu veel begroeiing, waardoor contact uitgesloten is. De toegang tot de zone is nu ook fysiek afgesloten. Het terrein wordt verder onderzocht om de ernst van de situatie in kaart te brengen.

De site zal worden gesaneerd. De precieze kostprijs wordt in het bodemsaneringsproject bepaald. Dat is voorzien voor 2024. De uitvoering van de werken volgt dan in 2025. In afwachting wordt de situatie van dichtbij opgevolgd, zodat er geen risico’s zijn voor de omgeving.

