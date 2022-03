Geen fotoshoots bij politie en brandweer. “Geen prioriteit in het veiligheidsbeleid”

In verschillende steden en gemeenten kunnen foto’s voor communies en lentefeesten gemaakt worden bij de brandweer en de politie. De Gentse brandweer organiseerde zo’n shoot organiseren in 2020, maar die kon niet doorgaan omwille van corona. Ook dit jaar lukt het niet meer, in 2023 wel. De Gentse politie doet dat niet, en is dat ook niet van plan in de toekomst. “De organisatie hiervan vraagt een grote inzet, vooral omdat de reactie daarop niet te overzien is”, antwoordt burgemeester Mathias De Clercq aan Stijn De Roo (CD&V) die het idee pitchte. “Ook wordt een veiligheidsrisico gecreëerd door niet-gescreende personen tot te laten foto’s te nemen binnen de kazerne. Ten slotte is het nemen van communie- of lentefeestfoto’s geen prioriteit in het veiligheidsbeleid van de stad.”