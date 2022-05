“Geen enkele melding is een ongeval waard”: Gentse Politie benadrukt dat rijden en gsm-gebruik niet samenhoren

In de eerste drie maanden van dit jaar kregen 255 gsm ’ende fietsers en chauffeurs in de Gentse politiezone een fikse boete van 174 euro. Op het politiebulletin van de Gentse flikken is er sinds maart wel een sterke terugval te zien van het aantal bekeuringen. In maart zijn er amper 11 mensen bekeurd voor deze overtreding. Mogelijks heeft deze terugval te maken met de stijging van de boetes in februari van 112 euro naar 174 euro en houden mensen zich nu effectief beter aan de verkeersregels rond gsm-gebruik. Volgens woordvoerder Matto Langeraert is het echter te voorbarig om nu al een oorzakelijk verband te trekken. De politie is hoe dan ook vastberaden om dit fenomeen te blijven bestrijden. Want dat is nodig. Uit onderzoek blijkt dat chauffeurs en fietsers die tijdens het rijden aan het bellen zijn ongeveer twee keer meer kans op een ongeval hebben.

Aandacht op het verkeer

De politie geeft als voornaamste tip mee om elkaar gewoon te negeren als je aan het rijden bent. “Een WhatsApp-bericht met een hartje van je lief, een nieuwe like op je laatste Instagrampost, een mail van je baas, een sms van je mama om te komen brunchen. Een hele dag door zorgt onze smartphone voor afleiding. Leuk of minder leuk, dat doet er niet toe. Gewoon even negeren als je aan het rijden bent. Even rust, even geen stress en alle aandacht op het verkeer. Want geen enkele melding, oproep of bericht is een ongeval waard. En jouw lief, vrienden, baas of mama begrijpen heus wel dat je hen even negeert tot je veilig op je bestemming aangekomen bent. Focus op de weg, niet op je gsm”, zo valt te lezen op de website van de Gentse Flikken.