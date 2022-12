Geen eindejaarsvuurwerk in Hasselt, Oostende en Lier door sterke wind, in Antwerpen wordt wel vuurwerk afgeschoten

In heel wat andere steden is het nog bang afwachten of het eindejaarsvuurwerk wel zal doorgaan. In Gent zal de Stad wel beginnen aan de opbouw, maar of het effectief plaatsvindt blijft onzeker tot vanavond. De Stad en de veiligheidsdiensten houden de weersvoorspellingen nauwlettend in de gaten. Ook in Brugge is het eindejaarsvuurwerk nog een twijfelgeval. “Het is uiteindelijk de brandweer die - in samenspraak met de vuurwerkproducent - zal beslissen of het vuurwerk om middernacht afgeschoten wordt of niet”, zegt Filip De Craemer, voorzitter van Comité voor Initiatief. “Dat zal een last minute beslissing worden. We kunnen daar op dit moment geen uitspraken over doen.”