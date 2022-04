Geen chocolade, wel koekjes: hondjes op paaseierenzoektocht in Bar Bricolage

Hiep, hiep, hoera! De hondenkoekjesbakkerij Doggo Bakery van Maëva De Bruyne mag 1 kaarsje uitblazen en dat deed ze met veel égards. “Ik had al een paasmandje voor honden en dacht er een zoektocht naar paaseitjes voor je hond aan te koppelen. Voor ik het wist, werd het een heel evenement met een hondenmarkt eraan”. De bezoekers van Bar Bricolage zijn overwegend van de viervoetige soort, er zijn verschillende manieren voor de honden om koekjes, snoepjes en speeltjes te verdienen. En nee, er zit géén chocolade in de eieren: de plastic exemplaren zijn gevuld met koekjes.

Kim Rasschaert (26) verruilde onlangs Gent voor Antwerpen, maar kwam toch nog even terug om samen met haar Pembrooke Corgi, Vedett (8 maanden) rond te snuffelen. “Het is een echte coronahond”, lacht Kim terwijl Vedett vrienden probeert te maken. “Dit is gewoon eens een leuke uitstap. We gaan ook naar de hondenschool om hem wat basisvaardigheden aan te leren, nu wordt hij even extra gesocialiseerd”. En beloond: op het einde van de zoektocht krijgt hij een mandje met snacks van Doggo Bakery.