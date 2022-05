Gedrogeerde man slaat vriendin hersentrauma na discussie

De twintiger had op 14 november van vorig jaar een discussie met zijn partner op hun gezamenlijke appartement in Gentbrugge. Tijdens deze discussie sloegen de stoppen bij hem helemaal door en kreeg de vrouw enkele rake klappen op het hoofd. De vrouw kon maar ternauwernood, op blote voeten en met enkel een jas over haar naakte lichaam, naar een nabijgelegen café op de Brusselsesteenweg ontsnappen om hulp te vragen. Daar verwittigde men de politie en de man werd opgepakt. Op het eerste gezicht was de vrouw lichtgewond, maar een dag later bleek dat ze een hersenbloeding had door de impact van de harde slagen.